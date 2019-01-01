село Колокольцовка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Колокольцовка

Красноармейский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1720Колокольцовка, с. вл.при рч. Чагре.952553291261Церковь православная 1. Завод 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Николаевский уезд
С. Колокольцовка с дер.4Дм. Александ. Колокольцев47893165

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Колокольцовская волость
917. Колокольцовка, село бывшее владельческое, при речке Чагре, дворов 81, жителей 579, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь православная, школа, 2 л Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Николаевский уезд, Колокольцовская волость
село Колокольцовка19731587619813286130845945[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Колокольцевская волость
С. Колокольцевка. Б. помещ. Рус. Прав.4340Р. Чагра75108125570590

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Красноармейский район
56702Колокольцовкасело52°36'с.ш.49°48'в.д.N-39-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Красноармейский муниципальный район, Сельское поселение Алексеевский
36626402106с Колокольцовкасело

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