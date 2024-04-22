Царёв Захар Степанович
Место рождения
Дата рождения17.03.1895 ст.
Дата смерти16.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1895 ст.
Бракосочетание
26.10.1912 ст.
Колокольцовка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Царёв Александр Захарович
Мать ребёнка: Царёва Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
09.11.1914 ст.
Сын: Царёв Иван Захарович
Мать ребёнка: Царёва Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Царёва Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Царёва Клавдия Захаровна
Мать ребёнка: Царёва Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1925
Мать ребёнка: Царёва Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Царёва Анастасия Захаровна
Мать ребёнка: Царёва Агафья Григорьевна
Смерть
16.01.1944
Самара, Самара, Самарская область