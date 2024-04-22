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Царёв Захар Степанович

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Место рождения

Колыбеловка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.03.1895 ст.

Дата смерти

16.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

FP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1895 ст.

Отец: Царёв Степан Васильевич

Мать: Царёва Прасковья Григорьевна

Колыбеловка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.10.1912 ст.

Жена: Царёва Агафья Григорьевна

Колокольцовка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Царёв Александр Захарович

Мать ребёнка: Царёва Агафья Григорьевна

Колыбеловка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1914 ст.

Сын: Царёв Иван Захарович

Мать ребёнка: Царёва Агафья Григорьевна

Колыбеловка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Царёв Василий Захарович

Мать ребёнка: Царёва Агафья Григорьевна

Колыбеловка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Царёва Клавдия Захаровна

Мать ребёнка: Царёва Агафья Григорьевна

Колыбеловка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Царёв Виктор Захарович

Мать ребёнка: Царёва Агафья Григорьевна

Колыбеловка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Царёва Анастасия Захаровна

Мать ребёнка: Царёва Агафья Григорьевна

Колыбеловка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Смерть
16.01.1944
Самара, Самара, Самарская область
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