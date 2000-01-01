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Шипицын Федор Иванович

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Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Шипицын Иван Иванович

Мать: Шипицына Евгения Абрамовна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Шипицына Матрена Никитична

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шипицын Яков Федорович

Мать ребёнка: Шипицына Матрена Никитична

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Аграфена Федоровна

Мать ребёнка: Шипицына Матрена Никитична

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Матрена Никитична

Смерть
Неизвестно
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