Шипицын Федор Иванович
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Шипицын Иван Иванович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Шипицына Матрена Никитична
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Шипицына Матрена Никитична
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Аграфена Федоровна
Мать ребёнка: Шипицына Матрена Никитична
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно