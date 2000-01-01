Шипицын Иван Иванович
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Шипицын Иван Гаврилович
Мать: Шипицына ?
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Шипицына Евгения Абрамовна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Шипицына Евгения Абрамовна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Шипицына Евгения Абрамовна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Шипицына Евгения Абрамовна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно