Шипицын Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицын Иван Иванович

Шипицын Иван Иванович

avatar

Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Шипицын Иван Гаврилович

Мать: Шипицына ?

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шипицын Трофим Иванович

Мать ребёнка: Шипицына Евгения Абрамовна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1815

Сын: Шипицын Федор Иванович

Мать ребёнка: Шипицына Евгения Абрамовна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1818

Сын: Шипицын Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Шипицына Евгения Абрамовна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Шипицына Евгения Абрамовна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Евгения Абрамовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close