Шипицына Матрена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицына Матрена Никитична

Шипицына Матрена Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Шипицын Федор Иванович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шипицын Яков Федорович

Отец ребёнка: Шипицын Федор Иванович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Аграфена Федоровна

Отец ребёнка: Шипицын Федор Иванович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close