Шипицына Матрена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Шипицын Федор Иванович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Шипицын Федор Иванович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Аграфена Федоровна
Отец ребёнка: Шипицын Федор Иванович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол