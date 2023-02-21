Шипицына Евгения Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Евгения Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Шипицын Трофим Иванович

Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1815

Сын: Шипицын Федор Иванович

Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1818

Сын: Шипицын Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
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