Шипицына Евгения Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол