Мария Абрамовна
Место рожденияд.Дъяково Архангельской волости Кологривского уезла Костромской губернии
Дата рождения1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Дъяково Архангельской волости Кологривского уезла Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп.13 д.59
Бракосочетание
09.11.1908
Муж: не указан
Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
09.11.1908
д.Дъяково Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
поручители: по жениху Архангельской волости д.Паутина крестьянин Филипп Афанасьеви Кологвивский мещанин г.Кологрива Иван Тимофеев по невесте- Архангельской волостид.Астафьева крестьянин Назар Андреев ... Показать все
Рождение ребёнка
26.05.1910
Отец ребёнка: Зуев Макарий Тимофеевич
д.Дъяково Кологривского уезда костромской губернии
Рождение ребёнка
26.06.1910
Сын: Зуев Павел Макарович
Отец ребёнка: Зуев Макарий Тимофеевич
д.Дъяково Архангельской волости Кологривского уезла Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп 13 д.59 стр 99об-100
Рождение ребёнка
11.03.1913
Дочь: Зуева Александра Макарьевна
Отец ребёнка: Зуев Макарий Тимофеевич
д.Дъякова Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп.13 д.59