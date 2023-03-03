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Мария Абрамовна

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Место рождения

д.Дъяково Архангельской волости Кологривского уезла Костромской губернии

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Дъяково Архангельской волости Кологривского уезла Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп.13 д.59
Бракосочетание
09.11.1908

Муж: не указан

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
09.11.1908

Муж: Зуев Макарий Тимофеевич

д.Дъяково Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
поручители: по жениху Архангельской волости д.Паутина крестьянин Филипп Афанасьеви Кологвивский мещанин г.Кологрива Иван Тимофеев по невесте- Архангельской волостид.Астафьева крестьянин Назар Андреев ... Показать все
Рождение ребёнка
26.05.1910

Сын: Зуев Павел Макарьевич

Отец ребёнка: Зуев Макарий Тимофеевич

д.Дъяково Кологривского уезда костромской губернии
Рождение ребёнка
26.06.1910

Сын: Зуев Павел Макарович

Отец ребёнка: Зуев Макарий Тимофеевич

д.Дъяково Архангельской волости Кологривского уезла Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп 13 д.59 стр 99об-100
Рождение ребёнка
11.03.1913

Дочь: Зуева Александра Макарьевна

Отец ребёнка: Зуев Макарий Тимофеевич

д.Дъякова Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп.13 д.59
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