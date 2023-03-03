Зуев Павел Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуев Павел Макарович

Зуев Павел Макарович

avatar

Место рождения

д.Дъяково Архангельской волости Кологривского уезла Костромской губернии

Дата рождения

26.06.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1910

Отец: Зуев Макарий Тимофеевич

Мать: Мария Абрамовна

д.Дъяково Архангельской волости Кологривского уезла Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп 13 д.59 стр 99об-100
Крещение
27.06.1910 ст.
с.Стан Архангельской волости Кологривского уезла Костромской губернии ц.Воскресения
восприемники: д.Астафьева Федор Симонов ГАКО ф.56 оп.13д.59
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close