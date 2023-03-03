Зуев Павел Макарович
Место рожденияд.Дъяково Архангельской волости Кологривского уезла Костромской губернии
Дата рождения26.06.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1910
Отец: Зуев Макарий Тимофеевич
Мать: Мария Абрамовна
д.Дъяково Архангельской волости Кологривского уезла Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп 13 д.59 стр 99об-100
Крещение
27.06.1910 ст.
с.Стан Архангельской волости Кологривского уезла Костромской губернии ц.Воскресения
восприемники: д.Астафьева Федор Симонов ГАКО ф.56 оп.13д.59
Смерть
Неизвестно