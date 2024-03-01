Зуев Василий Макарович
Место рождения
Дата рождения30.01.1912
Дата смерти16.09.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1912
Отец: Зуев Макарий Тимофеевич
Мать: Мария Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1934
Мать ребёнка: Ильина Просковья Гавриловна (Зуева)
Военная служба
10.11.1934
ВРКК
Рождение ребёнка
Около 1938
Мать ребёнка: Ильина Просковья Гавриловна (Зуева)
Место жительства
1941
г.Ленинрад ,Фонтанка 194 кв.5
Военная служба
22.06.1941
командир телефонного взвода 2пс 450сп265сд 3Приб.Ф; Приб.Ф.126 опулаб 22 ур. (Карельский укрепрайон)
Вступление в партию
1942
Военная награда
15.09.1943
Медалью за оборону Ленинграда
Военная награда
16.09.1944
Орден Отечественной войны 2 степени
Смерть
16.09.1944
ЭССР, Саареский уезд, с. Пырса погиб под артеллерийско-минометным огнем