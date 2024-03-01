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Зуев Василий Макарович

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Место рождения

Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

30.01.1912

Дата смерти

16.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1912

Отец: Зуев Макарий Тимофеевич

Мать: Мария Абрамовна

Дьяково, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Просковья Гавриловна (Зуева)

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Зуев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ильина Просковья Гавриловна (Зуева)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
10.11.1934
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ВРКК
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Зуев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Ильина Просковья Гавриловна (Зуева)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
г.Ленинрад ,Фонтанка 194 кв.5
Военная служба
22.06.1941
командир телефонного взвода 2пс 450сп265сд 3Приб.Ф; Приб.Ф.126 опулаб 22 ур. (Карельский укрепрайон)
Вступление в партию
1942
Военная награда
15.09.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Медалью за оборону Ленинграда
Военная награда
16.09.1944
Порса, Viljandi vald, Viljandi maakond
Орден Отечественной войны 2 степени
Смерть
16.09.1944
Порса, Viljandi vald, Viljandi maakond
ЭССР, Саареский уезд, с. Пырса погиб под артеллерийско-минометным огнем

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