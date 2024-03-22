Екатерина Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Афанасьевич(без фамилии)
д.Дъяково Архангельской волости Кологривского уезла Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп.13 д.59
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Бес Фамиии Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Афанасьевич(без фамилии)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно