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Екатерина Андреева

Место рождения

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Афанасьевич(без фамилии)

д.Дъяково Архангельской волости Кологривского уезла Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп.13 д.59
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Бес Фамиии Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Афанасьевич(без фамилии)

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрам Афанасьевич(без фамилии)

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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