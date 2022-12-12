Шахова (Львова-Угарова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения07.10.1886 ст.
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1886 ст.
Бракосочетание
18.10.1904 ст.
Рождение ребёнка
24.07.1905 ст.
Дочь: Шахова Евлалия Петровна
Отец ребёнка: Шахов Пётр Илиодорович
Рождение ребёнка
20.05.1910 ст.
Отец ребёнка: Шахов Пётр Илиодорович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Шахов Пётр Илиодорович
Смерть
1966