Шахова (Львова-Угарова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова (Львова-Угарова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

07.10.1886 ст.

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1886 ст.

Отец: Львов-Угаров Сергей Николаевич

Мать: Львова-Угарова Наталья Ардалионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
18.10.1904 ст.

Муж: Шахов Пётр Илиодорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.07.1905 ст.

Дочь: Шахова Евлалия Петровна

Отец ребёнка: Шахов Пётр Илиодорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.05.1910 ст.

Сын: Шахов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Шахов Пётр Илиодорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шахов Николай Петрович

Отец ребёнка: Шахов Пётр Илиодорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1966
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