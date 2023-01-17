Львов-Угаров Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1883 ст.
Сын: Львов-Угаров Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Львова-Угарова Наталья Ардалионовна
Рождение ребёнка
07.10.1886 ст.
Дочь: Шахова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Львова-Угарова Наталья Ардалионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно