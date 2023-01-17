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Львов-Угаров Сергей Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

18.03.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1883 ст.

Сын: Львов-Угаров Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Львова-Угарова Наталья Ардалионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.10.1886 ст.

Дочь: Шахова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Львова-Угарова Наталья Ардалионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Львова-Угарова Екатерина Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Львова-Угарова Наталья Ардалионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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