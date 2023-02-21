Львова-Угарова (Ефимова) Наталья Ардалионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Ефимов Ардалион Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1883 ст.
Сын: Львов-Угаров Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Львов-Угаров Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
07.10.1886 ст.
Дочь: Шахова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Львов-Угаров Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно