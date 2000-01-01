Медынцов Иван Иванов
Место рожденияс. Селитьба
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Медынцов Иван Петров
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Медынцова Акулина Андреева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Домна Иванова
Мать ребёнка: Медынцова Акулина Андреева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Медынцова Акулина Андреева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Василиса Иванова
Мать ребёнка: Медынцова Акулина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно