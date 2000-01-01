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Медынцов Иван Иванов

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Место рождения

с. Селитьба

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Медынцов Иван Петров

Мать: Медынцова Катерина Федотова

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1770

Сын: Медынцов Василий Иванов

Мать ребёнка: Медынцова Акулина Андреева

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Домна Иванова

Мать ребёнка: Медынцова Акулина Андреева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Медынцова Акулина Андреева

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Василиса Иванова

Мать ребёнка: Медынцова Акулина Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медынцова Акулина Андреева

Смерть
Неизвестно
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