Медынцова Акулина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Медынцов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Домна Иванова
Отец ребёнка: Медынцов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Медынцов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Василиса Иванова
Отец ребёнка: Медынцов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медынцов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно