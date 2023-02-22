Медынцова Акулина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медынцова Акулина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Медынцов Василий Иванов

Отец ребёнка: Медынцов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Домна Иванова

Отец ребёнка: Медынцов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Медынцов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Василиса Иванова

Отец ребёнка: Медынцов Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медынцов Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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