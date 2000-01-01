Медынцова Катерина Федотова
Место рожденияс. Селитьба
Дата рождения1713
Дата смерти1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1740
Сын: Медунов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Медынцов Иван Петров
Рождение ребёнка
1742
Сын: Медынцов Иван Иванов
Отец ребёнка: Медынцов Иван Петров
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Медынцов Иван Петров
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Акулина Иванова
Отец ребёнка: Медынцов Иван Петров
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Медынцов Иван Петров
Смерть
1777