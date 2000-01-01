Медынцова Катерина Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медынцова Катерина Федотова

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Место рождения

с. Селитьба

Дата рождения

1713

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1740

Сын: Медунов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Медынцов Иван Петров

Рождение ребёнка
1742

Сын: Медынцов Иван Иванов

Отец ребёнка: Медынцов Иван Петров

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1751

Сын: Медынцов Михайло Иванов

Отец ребёнка: Медынцов Иван Петров

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Акулина Иванова

Отец ребёнка: Медынцов Иван Петров

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Медынцов Иван Петров

Смерть
1777
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