Медунов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Медынцов Иван Петров
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Домна Григорьева
Мать ребёнка: Медунова Афанасия Афонасиева
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Прасковья Григорьева
Мать ребёнка: Медунова Афанасия Афонасиева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Медунова Афанасия Афонасиева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Медунов Прохор Григорьевич
Мать ребёнка: Медунова Афанасия Афонасиева
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Медунова Афанасия Афонасиева
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Медунова Афанасия Афонасиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно