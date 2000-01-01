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Медунов Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Медынцов Иван Петров

Мать: Медынцова Катерина Федотова

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Домна Григорьева

Мать ребёнка: Медунова Афанасия Афонасиева

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Прасковья Григорьева

Мать ребёнка: Медунова Афанасия Афонасиева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Медунова Афанасия Афонасиева

Рождение ребёнка
1773

Сын: Медунов Прохор Григорьевич

Мать ребёнка: Медунова Афанасия Афонасиева

Рождение ребёнка
1774

Сын: Медунов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Медунова Афанасия Афонасиева

Рождение ребёнка
1776

Сын: Медунов Степан Григорьев

Мать ребёнка: Медунова Афанасия Афонасиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медунова Афанасия Афонасиева

Смерть
Неизвестно
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