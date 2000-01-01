Медунова Афанасия Афонасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медунова Афанасия Афонасиева

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Место рождения

с. Селитьба

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Домна Григорьева

Отец ребёнка: Медунов Григорий Иванович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Медунов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Медунов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Медунов Прохор Григорьевич

Отец ребёнка: Медунов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Медунов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Медунов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Медунов Степан Григорьев

Отец ребёнка: Медунов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медунов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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