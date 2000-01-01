Медунова Афанасия Афонасиева
Место рожденияс. Селитьба
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Домна Григорьева
Отец ребёнка: Медунов Григорий Иванович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Медунов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Медунов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Медунов Прохор Григорьевич
Отец ребёнка: Медунов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Медунов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Медунов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно