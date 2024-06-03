Семячкина (Шведова) Евдокия Егоровна
Место рождениясело Короваево, Короваевская волость, Покровский уезд, Владимирской губернии
Дата рождения27.07.1898 ст.
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1898 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (СемЕЯчкин) Лидия
Отец ребёнка: Семечкин (Семячкин) Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Около 1917
Рождение ребёнка
1918
Сын: Семечкин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Семечкин (Семячкин) Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
08.02.1921
Сын: Семечкин Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Семечкин (Семячкин) Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Семечкин Борис
Отец ребёнка: Семечкин (Семячкин) Дмитрий Михайлович
Смерть
1966
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно