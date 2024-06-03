Семячкина (Шведова) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семячкина (Шведова) Евдокия Егоровна

Место рождения

село Короваево, Короваевская волость, Покровский уезд, Владимирской губернии

Дата рождения

27.07.1898 ст.

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1898 ст.

Отец: Шведов Егор Иванович

Мать: Шведова (Гнусарева) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (СемЕЯчкин) Лидия

Отец ребёнка: Семечкин (Семячкин) Дмитрий Михайлович

Бракосочетание
Около 1917

Муж: Семечкин (Семячкин) Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Семечкин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Семечкин (Семячкин) Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
08.02.1921

Сын: Семечкин Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Семечкин (Семячкин) Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Семечкин Борис

Отец ребёнка: Семечкин (Семячкин) Дмитрий Михайлович

Смерть
1966
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно

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