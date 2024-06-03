Семечкин Борис
Место рождениядеревня Караваево, Россия
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семечкин Сергей
Мать ребёнка: Семячкин Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семячкин Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1955
Сын: Семечкин Николай
Мать ребёнка: Семячкин Екатерина
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно