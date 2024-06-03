Семечкин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семечкин Борис

Место рождения

деревня Караваево, Россия

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Семечкин (Семячкин) Дмитрий Михайлович

Мать: Семячкина (Шведова) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семечкин Сергей

Мать ребёнка: Семячкин Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семячкин Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1955

Сын: Семечкин Николай

Мать ребёнка: Семячкин Екатерина

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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