Караваево
Петушинский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4222Короваево, с. вл.при р. Пекше.292965197201Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
57. Короваево, село бывшее владельческое, при реке Пекше, дворов 84, жителей 578, волостное правление (уездный город в 30 верстах), 2 церкви православных, школа, 2 лавки, Показать все
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
5134Короваево село8581025530—
5135При нем имение Симанина1256301
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4615Караваеводеревня56°08'39°31'O-37-140
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17646454211д Караваеводеревня