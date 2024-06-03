Семечкин (Семячкин) Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семечкин (Семячкин) Дмитрий Михайлович

Место рождения

Село Караваево, Короваевская волость, Покровский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

23.10.1901 ст.

Дата смерти

06.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1901 ст.

Отец: Семячкин Михаил Филиппович

Мать: Семячкина (Иванушкина) Мария Евфимиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (СемЕЯчкин) Лидия

Мать ребёнка: Семячкина (Шведова) Евдокия Егоровна

Бракосочетание
Около 1917

Жена: Семячкина (Шведова) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Семечкин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Семячкина (Шведова) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
08.02.1921

Сын: Семечкин Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Семячкина (Шведова) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Семечкин Борис

Мать ребёнка: Семячкина (Шведова) Евдокия Егоровна

Военная награда
1943
Награжден медалью «За боевые заслуги».
Смерть
06.08.1944
Причина смерти: На войне | Погиб от ранений в госпитале
Похороны
Неизвестно

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