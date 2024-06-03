Семечкин (Семячкин) Дмитрий Михайлович
Место рожденияСело Караваево, Короваевская волость, Покровский уезд, Владимирская губерния
Дата рождения23.10.1901 ст.
Дата смерти06.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1901 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (СемЕЯчкин) Лидия
Мать ребёнка: Семячкина (Шведова) Евдокия Егоровна
Бракосочетание
Около 1917
Рождение ребёнка
1918
Сын: Семечкин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Семячкина (Шведова) Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
08.02.1921
Сын: Семечкин Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Семячкина (Шведова) Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Семечкин Борис
Мать ребёнка: Семячкина (Шведова) Евдокия Егоровна
Военная награда
1943
Награжден медалью «За боевые заслуги».
Смерть
06.08.1944
Причина смерти: На войне | Погиб от ранений в госпитале
Похороны
Неизвестно