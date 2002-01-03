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Келасьев Иван Осипович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

02.10.1938

Дата смерти

03.01.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
02.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Келасьева Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
22.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Келасьева Мария Кирилловна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Келасьева Мария Кирилловна

Смерть
03.01.2002
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