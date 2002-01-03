Келасьев Иван Осипович
Место рожденияРоссия
Дата рождения02.10.1938
Дата смерти03.01.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
02.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Келасьева Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
22.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Келасьева Мария Кирилловна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.2002