Добролюбова (Келасьева) Валентина Ивановна 22.02.1966 — найти родственников по фамилии на Familio

Добролюбова (Келасьева) Валентина Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 22.02.1966, Россия

Отец
Келасьев Иван Осипович02.10.1938 г.р.
Мать
Келасьева (Сараева) Мария Кирилловна07.05.1938 г.р.
Дети
Добролюбов Сергей Николаевич24.11.1993 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1966

Отец: Келасьев Иван Осипович

Мать: Келасьева (Сараева) Мария Кирилловна

Россия

Рождение ребёнка
24.11.1993

Сын: Добролюбов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Добролюбов Николай Алексеевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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