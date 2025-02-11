Добролюбова (Келасьева) Валентина Ивановна
женский, родилась 22.02.1966, Россия
ОтецКеласьев Иван Осипович02.10.1938 г.р.
МатьКеласьева (Сараева) Мария Кирилловна07.05.1938 г.р.
Дети
Добролюбов Сергей Николаевич24.11.1993 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
22.02.1966
Россия
Рождение ребёнка
24.11.1993
Сын: Добролюбов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Добролюбов Николай Алексеевич
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область