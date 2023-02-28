Келасьева (Сараева) Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКеласьева (Сараева) Мария Кирилловна

Келасьева (Сараева) Мария Кирилловна

avatar

Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.05.1938

Дата смерти

29.12.1987

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1938

Отец: Сараев Кирил Евдокимович

Мать: Сараева Раиса Гавриловна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Келасьев Иван Осипович

Рождение ребёнка
22.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Келасьев Иван Осипович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Келасьев Иван Осипович

Смерть
29.12.1987
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close