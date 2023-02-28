Келасьева (Сараева) Мария Кирилловна
Место рождения
Дата рождения07.05.1938
Дата смерти29.12.1987
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1938
Отец: Сараев Кирил Евдокимович
Мать: Сараева Раиса Гавриловна
Рождение ребёнка
02.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Келасьев Иван Осипович
Рождение ребёнка
22.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Келасьев Иван Осипович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.1987
Похороны
Неизвестно