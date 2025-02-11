Добролюбов Николай Алексеевич
мужской, родился 24.05.1967, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДобролюбов Алексей АлексеевичОколо 1938 г.р.
Мать(Кавкаева) Елизавета Кавкаева1938 г.р.
Дети
Добролюбов Сергей Николаевич24.11.1993 г.р.
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Место
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Рождение
24.05.1967
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.11.1993
Сын: Добролюбов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Добролюбова (Келасьева) Валентина Ивановна
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область