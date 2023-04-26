(Кавкаева) Елизавета Кавкаева
Место рожденияРоссия
Дата рождения1938
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
24.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Добролюбов Алексей
Ульяновская область Николаевский район с. Губашево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Добролюбов Алексей
Смерть
2003