(Кавкаева) Елизавета Кавкаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кавкаева) Елизавета Кавкаева

(Кавкаева) Елизавета Кавкаева

Место рождения

Россия

Дата рождения

1938

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
24.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добролюбов Алексей

Ульяновская область Николаевский район с. Губашево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добролюбов Алексей

Смерть
2003