Келасьев Осип Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Келасьев Осип

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
(Какулева Св Во 10.11.1954) Пелагея Евстафьевна06.10.1900 г.р.
Дети
Келасьев Анатолий Осипович23.07.1932 г.р.
Келасьев Иван Осипович02.10.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Какулева Св Во 10.11.1954) Пелагея Евстафьевна

Рождение ребёнка
23.07.1932

Сын: Келасьев Анатолий Осипович

Мать ребёнка: (Какулева Св Во 10.11.1954) Пелагея Евстафьевна

Рождение ребёнка
02.10.1938

Сын: Келасьев Иван Осипович

Мать ребёнка: (Какулева Св Во 10.11.1954) Пелагея Евстафьевна

Россия

Смерть
Неизвестно

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