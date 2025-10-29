Келасьев Осип
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
(Какулева Св Во 10.11.1954) Пелагея Евстафьевна06.10.1900 г.р.
Дети
Келасьев Анатолий Осипович23.07.1932 г.р.
Келасьев Иван Осипович02.10.1938 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1932
Сын: Келасьев Анатолий Осипович
Мать ребёнка: (Какулева Св Во 10.11.1954) Пелагея Евстафьевна
Рождение ребёнка
02.10.1938
Мать ребёнка: (Какулева Св Во 10.11.1954) Пелагея Евстафьевна
Россия
Смерть
Неизвестно