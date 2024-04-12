Виногорова (Виногорова) Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Виногорова) Александра Ефимовна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виногоров Ефим Иванович

Мать: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Виногорова Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Дмитриевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1894

Сын: Виногоров Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Дмитриевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Виногорова Матрона Фёдоровна

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Дмитриевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Виногорова Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Дмитриевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Фёдор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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