Виногорова (Виногорова) Александра Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виногоров Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Виногорова Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Виногорова Матрона Фёдоровна
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Виногорова Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно