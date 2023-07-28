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Виногорова Матрона Фёдоровна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1896

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Виногоров Фёдор Дмитриевич

Мать: Виногорова Александра Ефимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл