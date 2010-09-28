Лавров Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавров Игорь Александрович

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Место рождения

Мукачево, Закарпатська область

Дата рождения

23.04.1956

Дата смерти

28.09.2010

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1956

Отец: Лавров Александр Николаевич

Мать: Татьяна Петровна

Мукачево, Закарпатська область
Бракосочетание
1979

Жена: скрыто настройками приватности

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
27.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
21.08.1986

Жена: скрыто настройками приватности

СССР, Крым, Феодосия
Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.09.2010
Орджоникидзе, Феодосия, Республика Крым
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