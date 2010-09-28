Лавров Игорь Александрович
Место рождения
Дата рождения23.04.1956
Дата смерти28.09.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1956
Отец: Лавров Александр Николаевич
Мать: Татьяна Петровна
Бракосочетание
1979
Жена: скрыто настройками приватности
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
27.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
21.08.1986
Жена: скрыто настройками приватности
СССР, Крым, Феодосия
Рождение ребёнка
1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.09.2010
Орджоникидзе, Феодосия, Республика Крым