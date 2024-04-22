Лавров Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1921
Дата смерти03.03.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1921
Отец: Лавров Николай
Рождение ребёнка
13.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
23.04.1956
Сын: Лавров Игорь Александрович
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Мукачево, Закарпатська область
Смерть
03.03.1987
Орджоникидзе, Феодосия, Республика Крым