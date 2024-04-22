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Лавров Александр Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

27.11.1921

Дата смерти

03.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1921

Отец: Лавров Николай

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.04.1956

Сын: Лавров Игорь Александрович

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Мукачево, Закарпатська область
Смерть
03.03.1987
Орджоникидзе, Феодосия, Республика Крым
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