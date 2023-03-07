Зворыгин Егор Саввин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Зворыгин Савва Иоакимов
в 1897 году 40 лет
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Зворыгина Анастасия Егорова
Мать ребёнка: Зворыгина Анна Тимофеева
в 1897 году 20 лет
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Зворыгин Пётр Егоров
Мать ребёнка: Зворыгина Анна Тимофеева
в 1897 году 8 лет
Рождение ребёнка
Около 1893
Мать ребёнка: Зворыгина Анна Тимофеева
в 1897 году 4 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зворыгина Анна Тимофеева
Призыв на военную службу
Неизвестно
в 1897 году нижний чин в запасе
Смерть
Неизвестно