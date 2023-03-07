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Зворыгин Егор Саввин

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Место рождения

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Зворыгин Савва Иоакимов

Мать: Зворыгина Евфимия Иванова

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
в 1897 году 40 лет
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Зворыгина Анастасия Егорова

Мать ребёнка: Зворыгина Анна Тимофеева

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
в 1897 году 20 лет
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Зворыгин Пётр Егоров

Мать ребёнка: Зворыгина Анна Тимофеева

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
в 1897 году 8 лет
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Зворыгин Николай Егоров

Мать ребёнка: Зворыгина Анна Тимофеева

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
в 1897 году 4 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зворыгина Анна Тимофеева

Призыв на военную службу
Неизвестно
в 1897 году нижний чин в запасе
Смерть
Неизвестно
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