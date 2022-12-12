Зворыгина Анна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти02.07.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
в 1897 году 42 года, родилась в Сарапульском уезде
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Зворыгина Анастасия Егорова
Отец ребёнка: Зворыгин Егор Саввин
в 1897 году 20 лет
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Зворыгин Пётр Егоров
Отец ребёнка: Зворыгин Егор Саввин
в 1897 году 8 лет
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Зворыгин Егор Саввин
в 1897 году 4 года
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зворыгин Егор Саввин
Смерть
02.07.1914 ст.
57 лет, от паралича
Похороны
04.07.1914 ст.
Кыйлуд, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
на приходском кладбище