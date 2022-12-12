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Зворыгина Анна Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

02.07.1914 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

в 1897 году 42 года, родилась в Сарапульском уезде
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Зворыгина Анастасия Егорова

Отец ребёнка: Зворыгин Егор Саввин

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
в 1897 году 20 лет
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Зворыгин Пётр Егоров

Отец ребёнка: Зворыгин Егор Саввин

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
в 1897 году 8 лет
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Зворыгин Николай Егоров

Отец ребёнка: Зворыгин Егор Саввин

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
в 1897 году 4 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зворыгин Егор Саввин

Смерть
02.07.1914 ст.
Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
57 лет, от паралича
Похороны
04.07.1914 ст.
Кыйлуд, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
на приходском кладбище
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