Родюкова Людмила Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.05.1948
Дата смерти14.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1948
Отец: Клюев Михаил
Мать: Родюкова Мария Павловна
Рождение ребёнка
03.02.1967
Дочь: Беспалова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Беспалов Николай Андреевич
Жохово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.2005
Тольятти, Тольятти, Самарская область