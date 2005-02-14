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Родюкова Людмила Михайловна

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Место рождения

Заворонежское, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

15.05.1948

Дата смерти

14.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1948

Отец: Клюев Михаил

Мать: Родюкова Мария Павловна

Заворонежское, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.02.1967

Дочь: Беспалова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Беспалов Николай Андреевич

Жохово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалов Николай Андреевич

Смерть
14.02.2005
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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