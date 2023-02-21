Клюев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1948

Дочь: Родюкова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Родюкова Мария Павловна

Заворонежское, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.05.1948

Дочь: Родюкова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Родюкова Мария Павловна

Заворонежское, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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