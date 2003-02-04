Беспалов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1939
Дата смерти04.02.2003
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1939
Отец: Беспалов Андрей Иванович
Мать: Столетняя Мария Ивановна
Бракосочетание
?.10.1966
Рождение ребёнка
03.02.1967
Дочь: Беспалова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Родюкова Людмила Михайловна
Жохово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.2003
Тольятти, Тольятти, Самарская область