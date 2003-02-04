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Беспалов Николай Андреевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.10.1939

Дата смерти

04.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1939

Отец: Беспалов Андрей Иванович

Мать: Столетняя Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.10.1966

Жена: Родюкова Людмила Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.02.1967

Дочь: Беспалова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Родюкова Людмила Михайловна

Жохово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родюкова Людмила Михайловна

Смерть
04.02.2003
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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