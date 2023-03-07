Синцов Сидор Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинцов Сидор Миронович

Синцов Сидор Миронович

avatar

Место рождения

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1722

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Синцов Мирон Исакович

Мать: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Анна Сидоровна

Мать ребёнка: Синцова Наталия Лукяновна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Синцов Филип Сидорович

Мать ребёнка: Синцова Наталия Лукяновна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Екатерина Сидоровна

Мать ребёнка: Синцова Наталия Лукяновна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Синцов Никифор Сидорович

Мать ребёнка: Синцова Наталия Лукяновна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Синцов Никита Сидорович

Мать ребёнка: Синцова Наталия Лукяновна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Наталия Лукяновна

Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close