Синцов Сидор Миронович
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Синцов Мирон Исакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Анна Сидоровна
Мать ребёнка: Синцова Наталия Лукяновна
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Синцова Наталия Лукяновна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Екатерина Сидоровна
Мать ребёнка: Синцова Наталия Лукяновна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Синцова Наталия Лукяновна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Синцова Наталия Лукяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764