Синцова (Зубарева) Наталия Лукяновна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1769
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Зубарев Лука Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Синцов Сидор Миронович
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Синцов Сидор Миронович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Екатерина Сидоровна
Отец ребёнка: Синцов Сидор Миронович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Синцов Сидор Миронович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Синцов Сидор Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1769