Синцова (Зубарева) Наталия Лукяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинцова (Зубарева) Наталия Лукяновна

Синцова (Зубарева) Наталия Лукяновна

avatar

Место рождения

Савиновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Зубарев Лука Степанович

Мать: не указана

Савиновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Синцов Сидор Миронович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Синцов Филип Сидорович

Отец ребёнка: Синцов Сидор Миронович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Екатерина Сидоровна

Отец ребёнка: Синцов Сидор Миронович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Синцов Никифор Сидорович

Отец ребёнка: Синцов Сидор Миронович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Синцов Никита Сидорович

Отец ребёнка: Синцов Сидор Миронович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Сидор Миронович

Смерть
1769
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close