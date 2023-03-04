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Синцов Мирон Исакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Синцов Исак Зиновьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Васса Мироновна

Мать ребёнка: Синцова Степанида Тимофеевна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1720

Сын: Синцов Радион Миронович

Мать ребёнка: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1722

Сын: Синцов Сидор Миронович

Мать ребёнка: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Шихова Ксения Мироновна

Мать ребёнка: Синцова Степанида Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Степанида Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Мария Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1724
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