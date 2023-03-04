Синцов Мирон Исакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Синцов Исак Зиновьевич
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Васса Мироновна
Мать ребёнка: Синцова Степанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1720
Рождение ребёнка
1722
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Шихова Ксения Мироновна
Мать ребёнка: Синцова Степанида Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Мария Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1724