Синцова (Целищева) Степанида Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Васса Мироновна
Отец ребёнка: Синцов Мирон Исакович
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Шихова Ксения Мироновна
Отец ребёнка: Синцов Мирон Исакович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764