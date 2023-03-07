Синцова (Целищева) Степанида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова (Целищева) Степанида Тимофеевна

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Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Васса Мироновна

Отец ребёнка: Синцов Мирон Исакович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Шихова Ксения Мироновна

Отец ребёнка: Синцов Мирон Исакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Мирон Исакович

Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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