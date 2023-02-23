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Таларина Дарья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Таларин (волков) Фёдор Ефимов

Отец ребёнка: Таларин (волков) Ефим Дмитриев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Таларин (волков) Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Таларин (волков) Ефим Дмитриев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1896

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Таларин (волков) Ефим Дмитриев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Ефимова

Отец ребёнка: Таларин (волков) Ефим Дмитриев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таларин (волков) Ефим Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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