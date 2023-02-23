Таларина Дарья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Таларин (волков) Фёдор Ефимов
Отец ребёнка: Таларин (волков) Ефим Дмитриев
Рождение ребёнка
1873
Сын: Таларин (волков) Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Таларин (волков) Ефим Дмитриев
Рождение ребёнка
17.02.1896
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Таларин (волков) Ефим Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Ефимова
Отец ребёнка: Таларин (волков) Ефим Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно