Таларин (Волков) Ефим Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Место жительства
1850
6,5
Рождение ребёнка
1871
Сын: Таларин (волков) Фёдор Ефимов
Мать ребёнка: Таларина Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
1873
Сын: Таларин (волков) Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Таларина Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
17.02.1896
Дочь: Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Таларина Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Ефимова
Мать ребёнка: Таларина Дарья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таларина Дарья Алексеева
Смерть
Неизвестно