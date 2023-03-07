Таларин (Волков) Ефим Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаларин (Волков) Ефим Дмитриев

Таларин (Волков) Ефим Дмитриев

avatar

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Волков Дмитрий Михайлович

Мать: Волкова Степанида Матвеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
6,5
Рождение ребёнка
1871

Сын: Таларин (волков) Фёдор Ефимов

Мать ребёнка: Таларина Дарья Алексеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Таларин (волков) Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Таларина Дарья Алексеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1896

Дочь: Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Таларина Дарья Алексеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Ефимова

Мать ребёнка: Таларина Дарья Алексеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таларина Дарья Алексеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close