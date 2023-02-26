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Алексеенко Иосиф Иванов

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.04.1876

Дата смерти

14.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1876

Отец: Алексеенко Иван Андреев

Мать: Ефросиния Ефимова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1896

Жена: Алексеенко Ефимия Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
14.02.1897

Дочь: Мария Иосифова

Мать ребёнка: Алексеенко Ефимия Никитина

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1898

Дочь: Александра Иосифова

Мать ребёнка: Алексеенко Ефимия Никитина

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1905

Сын: Алексеенко Дмитрий Иосифов

Мать ребёнка: Алексеенко Ефимия Никитина

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.02.1942
Причина смерти: расстрелян
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