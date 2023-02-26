Алексеенко Иосиф Иванов
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.04.1876
Дата смерти14.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1876
Отец: Алексеенко Иван Андреев
Мать: Ефросиния Ефимова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
14.02.1897
Дочь: Мария Иосифова
Мать ребёнка: Алексеенко Ефимия Никитина
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1898
Дочь: Александра Иосифова
Мать ребёнка: Алексеенко Ефимия Никитина
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1905
Сын: Алексеенко Дмитрий Иосифов
Мать ребёнка: Алексеенко Ефимия Никитина
д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.02.1942
Причина смерти: расстрелян