Алексеенко (Зенкова) Ефимия Никитина
Место рождения
Дата рождения07.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1875
Отец: Зенков Никита (Аверкиев)
Мать: Зенкова Дария Гаврилова
Бракосочетание
21.01.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
14.02.1897
Дочь: Мария Иосифова
Отец ребёнка: Алексеенко Иосиф Иванов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1898
Дочь: Александра Иосифова
Отец ребёнка: Алексеенко Иосиф Иванов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1905
Сын: Алексеенко Дмитрий Иосифов
Отец ребёнка: Алексеенко Иосиф Иванов
д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно