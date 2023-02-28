Алексеенко (Зенкова) Ефимия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко (Зенкова) Ефимия Никитина

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1875

Отец: Зенков Никита (Аверкиев)

Мать: Зенкова Дария Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1896

Муж: Алексеенко Иосиф Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
14.02.1897

Дочь: Мария Иосифова

Отец ребёнка: Алексеенко Иосиф Иванов

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1898

Дочь: Александра Иосифова

Отец ребёнка: Алексеенко Иосиф Иванов

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1905

Сын: Алексеенко Дмитрий Иосифов

Отец ребёнка: Алексеенко Иосиф Иванов

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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