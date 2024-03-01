Андреева (Ефремова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Ефремова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1939

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1939

Отец: Ефремов Иван Иванович

Мать: Ефремова (Ершова) Анна Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Василий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Василий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Василий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Василий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Василий Семенович

Рождение ребёнка
11.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Василий Семенович

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