Ефремова (Ершова) Анна Никоноровна
Место рождения
Дата рождения17.12.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1899
Отец: Ершов Никонор Платонович
Мать: Ершова Евдокия
Рождение ребёнка
20.07.1922
Дочь: Селифонова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1927
Дочь: Хохлова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович
Рождение ребёнка
?.02.1930
Сын: Ефремов Александр Иванович
Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1939
Дочь: Кузьмина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1939
Дочь: Андреева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1939
Дочь: Кондратьева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно