Ефремова (Ершова) Анна Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремова (Ершова) Анна Никоноровна

Ефремова (Ершова) Анна Никоноровна

Место рождения

Макарово, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.12.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1899

Отец: Ершов Никонор Платонович

Мать: Ершова Евдокия

Макарово, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.07.1922

Дочь: Селифонова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович

Рождение ребёнка
30.10.1927

Дочь: Хохлова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович

Рождение ребёнка
?.02.1930

Сын: Ефремов Александр Иванович

Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович

Рождение ребёнка
22.02.1939

Дочь: Кузьмина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1939

Дочь: Андреева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1939

Дочь: Кондратьева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close