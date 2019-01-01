деревня Макарово, деревня Макарово, Весьегонский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Макарово

Весьегонский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Весьегонский уезд
2406Макарово, с. вл.при безымянном ручье.238014157Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Весьегонский уезд
С. Макарово и 5 дер.21Пет. Арс. и Соф. Григ. Измайловы12538 / 336

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Макаровская волость
830. Макарово, усадьба владельческая, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православная, школа, 4 лавки, красильня

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Макаровская волость
село Макарово

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Весьегонский уезд, Макаровская волость
16Макарьино51

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Весьегонский район
279535Макароводеревня58°40'36°53'O-37-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Весьегонский муниципальный район, Ёгонское сельское поселение
28610404166д Макароводеревня
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