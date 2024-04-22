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Ефремов Иван Иванович

Место рождения

Малыгино, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.07.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1894

Отец: Ефремов Иван Иванович

Мать: Ефремова Евдокия Тимофеевна

Малыгино, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.07.1922

Дочь: Селифонова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Ефремова Анна Никоноровна

Рождение ребёнка
30.10.1927

Дочь: Хохлова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Ефремова Анна Никоноровна

Рождение ребёнка
?.02.1930

Сын: Ефремов Александр Иванович

Мать ребёнка: Ефремова Анна Никоноровна

Рождение ребёнка
22.02.1939

Дочь: Кузьмина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Ефремова Анна Никоноровна

Рождение ребёнка
07.04.1939

Дочь: Андреева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Ефремова Анна Никоноровна

Рождение ребёнка
07.04.1939

Дочь: Кондратьева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Ефремова Анна Никоноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Анна Никоноровна

Смерть
Неизвестно
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