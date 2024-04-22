Ефремов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения06.07.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1894
Отец: Ефремов Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1922
Дочь: Селифонова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Ефремова Анна Никоноровна
Рождение ребёнка
30.10.1927
Дочь: Хохлова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Ефремова Анна Никоноровна
Рождение ребёнка
?.02.1930
Сын: Ефремов Александр Иванович
Мать ребёнка: Ефремова Анна Никоноровна
Рождение ребёнка
22.02.1939
Дочь: Кузьмина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Ефремова Анна Никоноровна
Рождение ребёнка
07.04.1939
Дочь: Андреева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Ефремова Анна Никоноровна
Рождение ребёнка
07.04.1939
Дочь: Кондратьева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Ефремова Анна Никоноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно