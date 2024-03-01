Андреев Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1965
Смерть
Неизвестно