Андреев Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1934

Отец: Андреев Семён Сергеевич

Мать: Андреева (Бортова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Ефремова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Ефремова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Ефремова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Ефремова) Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева (Ефремова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
11.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Ефремова) Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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